Беременная женщина умерла после родов в Новочеркасске

Женщину доставили в роддом на улице Первомайской утром 7 апреля со схватками. По словам близких, во время родов ей несколько раз вводили эпидуральную анестезию. Уже после первого укола Анна пожаловалась на сильную боль и дрожь в ногах, однако процедуры продолжились.
После четвёртого введения препарата у неё начались судороги, и она перестала выходить на связь с родными. Женщина впала в кому.
Врачи провели кесарево сечение — ребёнок родился живым и сейчас находится под наблюдением. Саму Анну в тяжёлом состоянии перевезли в перинатальный центр Ростова, где вечером того же дня она скончалась.
У погибшей остались муж, новорождённый ребёнок и пятилетний сын.
Ранее в Северной Осетии мужчина скончался из-за врачебной ошибки, медики перепутали рак с вросшим ногтем и больше полугода лечили пациента от гнойного воспаления. Опухоль спровоцировала метастазирование, в результате чего заболевание вступило в завершающую стадию.
