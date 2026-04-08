Беременная женщина умерла после родов в Новочеркасске

В Новочеркасске 27-летняя Анна Малова умерла после родов. Родственники считают, что причиной трагедии могли стать действия врачей, пишет Don Mash.

Женщину доставили в роддом на улице Первомайской утром 7 апреля со схватками. По словам близких, во время родов ей несколько раз вводили эпидуральную анестезию. Уже после первого укола Анна пожаловалась на сильную боль и дрожь в ногах, однако процедуры продолжились.

После четвёртого введения препарата у неё начались судороги, и она перестала выходить на связь с родными. Женщина впала в кому.

Врачи провели кесарево сечение — ребёнок родился живым и сейчас находится под наблюдением. Саму Анну в тяжёлом состоянии перевезли в перинатальный центр Ростова, где вечером того же дня она скончалась.

У погибшей остались муж, новорождённый ребёнок и пятилетний сын.

Ранее в Северной Осетии мужчина скончался из-за врачебной ошибки, медики перепутали рак с вросшим ногтем и больше полугода лечили пациента от гнойного воспаления. Опухоль спровоцировала метастазирование, в результате чего заболевание вступило в завершающую стадию.

