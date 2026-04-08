Меломана-полуночника, лишавшего волгоградцев сна, поймала полиция

В областном центре сотрудники полиции по жалобам горожан разыскали любителя громко послушать музыку в общественном месте посреди ночи, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
О меломане стражи порядка узнали из социальных сетей, где очевидцы разместили видеозапись полуночных гулянок молодежи. Кадры запечатлели легковушку на перекрестке улиц Краснослободской и Огарева, из которой на весь квартал раздавалась музыка, а рядом свистела и хохотала компания людей.
Владельца Lada Granta сотрудники полиции оперативно вычислили. Им оказался юноша 22-х лет, студент одного из вузов. В отношении него составлен административный протокол за нарушение покоя и тишины горожан.
