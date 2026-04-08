Адвокат объяснила мотивы школьника, зарезавшего свою учительницу в Пермском крае

Ученик девятого класса, убивший учительницу русского языка и литературы у Добрянской школы № 5 Пермского края, пошел на расправу из-за того, что педагог его длительное время унижала. Подросток «не видел иного выхода». Об этом в среду, 8 апреля, заявила адвокат обвиняемого Елена Балуева.
— Суть конфликта, я так понимаю, была все-таки в том, что учитель долгое время ему говорила о том, что он не получит никогда аттестат, что он никчемный, что у него никогда в жизни ничего хорошего не будет. Накипело, видимо. Он понимает, что совершил страшные вещи, он готов нести наказание, он хочет, чтобы его наказали, — передает слова юриста издание 59.ru.
Подросток напал на педагога с ножом 7 апреля на крыльце школы. Учительницу доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, позднее она скончалась. После нападения следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, а также о халатности. Кроме того, прокуратура Пермского края организовала проверку по факту убийства.
Напавший на учительницу подросток рассказал, что затаил на педагога злобу, поскольку она его «гнобила». Кроме того, по данным журналистов, причиной убийства стало то, что завуч не допустила его до экзамена по русскому языку. Позже молодой человек в разговоре со следователем признал вину в содеянном. 8 апреля подростка арестовали на два месяца.