Израильский аэропорт Бен-Гурион возобновит работу в ночь на 9 апреля

Международный аэропорт Бен-Гурион планирует возобновить работу в полном объеме в ночь на 9 апреля, сообщили в Управлении аэропортов Израиля.
«В соответствии с указаниями министра транспорта (Израиля Мири Регев. — Прим. ред.)] и в условиях прекращения огня Управление аэропортов и Управление гражданской авиации работают над полным возобновлением работы аэропорта Бен-Гурион начиная с полуночи», — говорится в сообщении.
Напомним, аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве был закрыт для иностранных авиакомпаний на фоне обострения ситуации в регионе, связанного с военными действиями и ракетными атаками.
8 апреля американский президент Дональд Трамп сообщил о решении приостановить удары по Ирану на две недели. Он пообещал, что прекращение огня будет двусторонним. Израиль поддержал это решение.