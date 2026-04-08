Израильский аэропорт Бен-Гурион возобновит работу в ночь на 9 апреля

Аэрогавань начнет отправлять и принимать рейсы на фоне договоренности о прекращении огня с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Международный аэропорт Бен-Гурион планирует возобновить работу в полном объеме в ночь на 9 апреля, сообщили в Управлении аэропортов Израиля.

«В соответствии с указаниями министра транспорта (Израиля Мири Регев. — Прим. ред.)] и в условиях прекращения огня Управление аэропортов и Управление гражданской авиации работают над полным возобновлением работы аэропорта Бен-Гурион начиная с полуночи», — говорится в сообщении.

Напомним, аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве был закрыт для иностранных авиакомпаний на фоне обострения ситуации в регионе, связанного с военными действиями и ракетными атаками.

8 апреля американский президент Дональд Трамп сообщил о решении приостановить удары по Ирану на две недели. Он пообещал, что прекращение огня будет двусторонним. Израиль поддержал это решение.