Брошенный в аэропорту Домодедово кот Барсик нашел новый дом

Кот по имени Барсик, которого хозяева в конце марта бросили в столичном аэропорту Домодедово, нашел новых хозяев. Об этом в среду, 8 апреля, сообщила «Москва 24».

— Теперь у него заботливые хозяева и еще двое рыжих братьев. В этой семье Барсика явно ждали. О переменах в судьбе котика рассказала сотрудница аэропорта Надежда. У нее Барсик жил на передержке, и именно она выбрала ему новую семью, — передает Telegram-канал «Москва 24».

Хозяева Барсика намеренно оставили его в московской авиагавани 31 марта. Позднее животное забрали волонтеры, у него с собой оказался паспорт с указанием возраста и прививок. Позднее они связались с владельцами животного, и те сказали, что кот им больше не нужен.

19 февраля 26-летняя жительница США Джериран Брайсон бросила собаку у стойки регистрации в аэропорту, чтобы попасть на рейс. Причиной такого поступка стало то, что ей отказали в регистрации животного в качестве поводыря из-за отсутствия необходимых документов. В результате женщину арестовали и обвинили в оставлении питомца и неповиновении полиции при задержании.

