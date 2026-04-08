СК возбудил уголовное дело после отравлений в детсадах Ленинградской области

СК расследует дело о массовых отравлениях детей в дошкольных учреждениях Ленинградской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту массовых отравлений в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

«Сообщалось о распространении инфекции в детских садах, в связи с чем родители с детьми были вынуждены обратиться в медицинские учреждения. В самих детских садах были введены карантинные меры», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления при оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники СК продолжают следственно-оперативные мероприятия, обстоятельства и детали произошедшего уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Петербурге и Ленинградской области была приостановлена работа 47 детских садов из-за вспышки сальмонеллеза среди воспитанников и сотрудников. Уточняется, что отравление произошло из-за некачественного мяса.