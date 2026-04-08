Число жертв израильских ударов по Ливану достигло 254 за сутки

Ранены еще 1 165 человек, говорится в сводке штаба по чрезвычайным ситуациям.

БЕЙРУТ, 8 апреля. /ТАСС/. Массированные бомбардировки Бейрута и других городов Ливана привели к гибели 254 человек за сутки, ранены еще 1 165. Об этом говорится в сводке штаба по чрезвычайным ситуациям, поступившей в ТАСС.

«На данном этапе приоритетом является завершение аварийно-спасательных работ и спасение жизней тех, кто все еще находится под завалами, а также оказание медицинской помощи всем раненым путем распределения их по больницам в зависимости от их состояния», — указывается в тексте.

Ранее сообщалось о том, что в результате атак на жилые кварталы в центральной части Бейрута и на южной окраине погибли 112 граждан и получили ранения 837. В сводке штаба по ЧС приводятся данные о жертвах среди мирных граждан в Сайде — 12 погибших и 56 раненых, в Тире убиты 17 и 68 ранены, в Набатии и окрестных городах соответственно — 28 и 59. На востоке Ливана наибольшее число жертв зафиксировано в Баальбеке и Хермеле, где погибли 27 и 34 ранены.