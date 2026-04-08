Компания-ответчик по делу ростовского экс-губернатора опровергла связь с ним

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апреля. /ТАСС/. Компания, бенефициаром которой выступает депутат заксобрания Кубани Борис Юнанов, и выступающая ответчиком по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба, опровергла информацию о связи с ростовским чиновником. Об этом сообщила пресс-служба Alias Group.
Ранее Генеральная прокуратура вышла в суд с иском об обращении в доход государства имущества бывшего сенатора и экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба. Всего ответчиками выступают 12 человек, включая действующего депутата Законодательного собрания Краснодарского края Бориса Юнанова, основателя ростовского завода «Юг Руси» Сергея Кислова и учредителя компании Василия Кислова.
«На текущий момент ООО СЗ “Малюгина”, равно как и Б. Г. Юнанов, не получали никаких официальных документов по данному вопросу. Материалы дела нам не известны. Кроме того, в адрес компании не поступало ни повесток, ни копий искового заявления. Никаких взаимоотношений с бывшим руководителем Ростовской области компания не имеет», — говорится в сообщении.
По данным компании, речь идет о земле под ростовским ипподромом. Актив приобрела одна из компаний, входящих в Alias Group, в 2024 году у структур российского предпринимателя Сергея Кислова. На момент приобретения ипподром был в собственности Кислова более 20 лет и нарушений прав при приобретении юристы компании не нашли.
«Также мы не располагаем никакой информацией о каких-либо вопросах со стороны прокуратуры к правомерности приватизации данного земельного участка (под Ростовским ипподромом), которая была завершена в 2001 году», — уточнили в пресс-службе, добавив, что земля была интересна компании из-за возможности многоэтажной застройки вместо ипподрома.
В октябре 1991 года Чуб указом президента РФ был назначен главой администрации Ростовской области, регионом Чуб управлял до июня 2010 года. В 1990-х он также являлся членом Совета Федерации.