Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд приговорил «кетаминовую королеву» к 15 годам тюрьмы за смерть Мэттью Перри

Суд в Лос-Анджелесе приговорил «кетаминовую королеву» к 15 годам тюрьмы. Джасвин Сангха поставила смертельную дозу препарата, которая убила звезду сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Источник: Life.ru

Сангха — не единственная, кто понёс наказание. Прежде к ответственности привлекли двух врачей актёра. Марк Чавес получил восемь месяцев домашнего ареста. Сальвадор Пласенсия — 2,5 года колонии за нелегальную продажу кетамина.

Всего по делу о передозировке проходят пять человек. Среди них — личный помощник Перри.

Актёра не стало 28 октября 2023 года. Ему был 54 года. Тело обнаружили в джакузи у него дома. Следов наркотиков на месте не нашли, смерть признали ненасильственной, но экспертиза всё расставила по местам. Причина смерти — острое воздействие кетамина. Сыграли роль и другие факторы: утопление, ишемическая болезнь сердца, а также воздействие бупренорфина.

По данным инсайдеров, Перри уволил команду врачей, которые контролировали приём препарата. И начал покупать кетамин нелегально. Ранее Life.ru писал, что «кетаминовая королева» Джасвин Сангха согласилась признать свою вину в гибели Мэттью Перри. Минюст США тогда подтвердил, что женщина продала актёру смертельную дозу наркотика.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

