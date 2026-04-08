Суд приговорил «кетаминовую королеву» к 15 годам тюрьмы за смерть Мэттью Перри

Актёра не стало 28 октября 2023 года. Ему был 54 года. Тело обнаружили в джакузи у него дома. Следов наркотиков на месте не нашли, смерть признали ненасильственной, но экспертиза всё расставила по местам. Причина смерти — острое воздействие кетамина. Сыграли роль и другие факторы: утопление, ишемическая болезнь сердца, а также воздействие бупренорфина.