Суд приговорил «кетаминовую королеву» к 15 годам тюрьмы за смерть Мэттью Перри

Сангха — не единственная, кто понёс наказание. Прежде к ответственности привлекли двух врачей актёра. Марк Чавес получил восемь месяцев домашнего ареста. Сальвадор Пласенсия — 2,5 года колонии за нелегальную продажу кетамина.
Всего по делу о передозировке проходят пять человек. Среди них — личный помощник Перри.
Актёра не стало 28 октября 2023 года. Ему был 54 года. Тело обнаружили в джакузи у него дома. Следов наркотиков на месте не нашли, смерть признали ненасильственной, но экспертиза всё расставила по местам. Причина смерти — острое воздействие кетамина. Сыграли роль и другие факторы: утопление, ишемическая болезнь сердца, а также воздействие бупренорфина.
По данным инсайдеров, Перри уволил команду врачей, которые контролировали приём препарата. И начал покупать кетамин нелегально. Ранее Life.ru писал, что «кетаминовая королева» Джасвин Сангха согласилась признать свою вину в гибели Мэттью Перри. Минюст США тогда подтвердил, что женщина продала актёру смертельную дозу наркотика.
