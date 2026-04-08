Минобороны РФ сообщило об уничтожении 16 БПЛА за восемь часов

Речь идёт о периоде с 15:00 до 23:00 8 апреля. Именно тогда дежурные расчёты ПВО перехватили вражеские дроны самолётного типа.
Беспилотники сбивали над несколькими регионами. В списке — Белгородская и Ростовская области, Республика Крым и акватория Азовского моря.
Ранее Life.ru писал, что в Госдуме призвали к массированным ударам по подозрительным объектам на Украине. Первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что Россия должна бить по всем местам, где могут производить или запускать беспилотники. По его словам, Украина — это террористическое государство, которое убивает мирных жителей, и инициатива на поле боя должна быть на стороне Российской армии.
