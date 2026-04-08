В США «королева кетамина» получила 15 лет тюрьмы по делу о смерти Перри

В США Джасвин Сангха, известная как «Королева кетамина», получила 15 лет тюрьмы по делу о смерти актёра Мэттью Перри.

Источник: Аргументы и факты

В США Джасвин Сангха, получившая прозвище «Королева кетамина», была приговорена к 15 годам лишения свободы по делу, связанному со смертью Мэттью Перри. Суд установил, что именно она передала актёру смертельную дозу вещества, пишет CNN.

Следствие пришло к выводу, что наркотик стал причиной передозировки, приведшей к гибели звезды популярного сериала Друзья. Дело вызвало широкий общественный резонанс из-за известности актёра и обстоятельств произошедшего.

Ещё в августе 2025 года Сангха признала вину по федеральным обвинениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Это признание стало ключевым фактором при вынесении приговора, который завершил один из наиболее обсуждаемых процессов последних лет в США.

Напомним, звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри скончался в конце октября 2023 года в возрасте 54 лет. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе. В середине декабря того же года газета The New York Times написала, что причиной смерти актёра стало острое воздействие наркотического вещества.

