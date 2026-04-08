Shot: Прокурор по делу Чекалиных покупала фитнес-марафон у Лерчек

— Во время судебного заседания в отношении экс-мужа Лерчек Артема Чекалина адвокат сказал, что в списке покупательниц марафона блогерши есть полная тезка прокурора, которая ведет дело. Он попросил отвод из-за того, что она, по его словам, покупала курсы по фитнесу за 2690 рублей в 2021 году, — сказано в публикации.