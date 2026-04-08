Shot: Прокурор по делу Чекалиных покупала фитнес-марафон у Лерчек

Прокурора в деле супругов Чекалиных о выводе денег за рубеж едва не сняли с дела из-за того, что она, по словам адвоката, приобретала фитнес-марафон блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Об этом в среду, 8 апреля, сообщил корреспондент Telegram-канала Shot из зала суда.

— Во время судебного заседания в отношении экс-мужа Лерчек Артема Чекалина адвокат сказал, что в списке покупательниц марафона блогерши есть полная тезка прокурора, которая ведет дело. Он попросил отвод из-за того, что она, по его словам, покупала курсы по фитнесу за 2690 рублей в 2021 году, — сказано в публикации.

Гособвинитель отреагировала с улыбкой, заявив, что доводы защиты ее позабавили и не дают оснований для отвода. Она отметила, что находится под госзащитой, поэтому сведений о ней в принципе не может быть, и добавила, что адвокат намеренно затягивает процесс.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства. При этом было указано, что защита должна самостоятельно доказать факт покупки прокурором курсов, если считает это основанием для отвода, говорится в посте.

Суд в Москве прекратил дело о банкротстве Лерчек после погашения ее долга по налогам. Об этом 31 марта написало РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.

У блогера обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение болезни на столь запущенном этапе.

