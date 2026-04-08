СК возбудил уголовное дело после гибели 60 попугаев в Ленобласти

Ранее Life.ru писал, что в Челябинской области обнаружили медведя по кличке Степан, который уже несколько лет живёт в клетке 2×2 метра прямо во дворе жилого дома. Животное купили ещё в 2016 году как «забавного» детёныша, но теперь за ним ухаживает женщина с инвалидностью, тратящая на косолапого свою пенсию. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова назвала условия содержания жестокими и призвала профильные службы спасти зверя, пока не стало поздно.