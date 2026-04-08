СК возбудил уголовное дело после гибели 60 попугаев в Ленобласти

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело после массовой гибели попугаев в контактном зоопарке «Мир попугаев» в Кудрово. Правоохранители квалифицировали случившееся как хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до семи лет колонии.

Источник: Life.ru

7 апреля в зоопарке отравились газом две сотрудницы. В тот момент в зале уже находились первые посетители. Птицы одна за другой начали падать замертво прямо на глазах у детей.

Работницы немедленно эвакуировали людей и вернули им деньги. Вскоре они сами почувствовали, что дышать стало тяжело. Медики подтвердили отравление газом.

Владелец зоопарка Павел Германов уверен: это было преднамеренное нападение. По его словам, незадолго до трагедии к нему приходили подозрительные люди, угрожали сотрудникам и требовали отдать им звёздного попугая и 2 миллиона рублей.

Ранее Life.ru писал, что в Челябинской области обнаружили медведя по кличке Степан, который уже несколько лет живёт в клетке 2×2 метра прямо во дворе жилого дома. Животное купили ещё в 2016 году как «забавного» детёныша, но теперь за ним ухаживает женщина с инвалидностью, тратящая на косолапого свою пенсию. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова назвала условия содержания жестокими и призвала профильные службы спасти зверя, пока не стало поздно.

