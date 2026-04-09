Сегодня в Пермском крае прощаются с учительницей Олесей Багутой

В небольшом городке Добрянке, где все друг друга знают, третий день говорят о жестоком и бессмысленном преступлении, жертвой которого стал уважаемый педагог — Олеся Петровна Багута.
— Боже, какое внезапное горе! — говорит Александра Шепелева. — Олеся Петровна была классным руководителем моего сына. Терпеливая, понимающая. В голове не укладывается.
С ней согласны многие. Странички добрянских соцсетей заполнены соболезнованиями и воспоминаниями о погибшей учительнице. За 29 лет работы в школе она обучила, наверное, тысячи детей. Да и кто считает своих учеников?
Сегодня в школе N 5, где Багута вела русский язык и литературу, у семиклассников и десятиклассников занятия переведены на дистанционное обучение. Но, как сказала директор школы Светлана Частухина, на прощание с погибшим педагогом могут прийти все — и учителя, и ученики. Конечно, никаких пропусков уроков никто им не засчитает.
Педагогом Багута стала не случайно, ее мать долгие годы трудилась учителем в одной из добрянских школ, сестра тоже преподаватель. Поэтому Олеся и выбрала себе путь учителя.
«Для меня сообщество учителей — это совершенно бытовая обстановка, — говорит она на видео, записанном для участия в педагогическом конкурсе. — Разговоры о школе — это основные разговоры, которые слышала. Пока маму ожидала с работы, часто закрывалась у нее в кабинете, играла. И вот до сих пор играю».
В 2018 году Олеся Багута стала победителем этапа конкурса «Учитель года». Рассказывая о себе, она пояснила, что «я, видимо, из категории литераторов, потому что я очень люблю литературу, с удовольствием иду в старшие классы на литературу. Очень люблю, очень нравится, сама получаю удовольствие».
— Ее гибель — это шок и боль для всех педагогов, — говорит директор. — Олеся Петровна останется для нас человеком, делавшим мир лучше.
Многие жители Добрянки знали и любили Олесю Петровну и сегодня хотят как-нибудь помочь ее семье, сделать доброе дело.
Про убийцу известно, что это 17-летний девятиклассник из школы N 5, Олеся Багута была у него классным руководителем. Вел себя паренек распущенно, не взирал на правила и порядок.
— Срывал уроки, мешал учебному процессу, и не раз, — поясняет прокурор Добрянки Дмитрий Копьев. — Крайне агрессивный парень, за что и был поставлен на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Кстати, семья у него нормальная, есть старший брат, мама, папа, все работают. Только вот матери приходилось выслушивать неприятные сообщения о сыне на заседаниях КДН.
Один из его знакомых, кто учился с ним в школе, говорил, что этот паренек разглагольствовал о своих намерениях еще несколько недель назад. Говорил, что зарежет кого-нибудь из учителей, а директору школы бросит в кабинет взрывчатку. Правда, после он сказал, что, дескать, это все шутка. Оказалось — нет. Сейчас подросток арестован на два месяца.
Убийца напал на Олесю Багуту утром, когда она вышла на школьное крыльцо. Припасенным ножом несколько раз ударил ее и тут же убежал. На крики перепуганных школьников и педагогов выскочил охранник. Как смог помог раненой. Вызвали скорую помощь, Багуту увезли в больницу, до которой буквально метров пятьсот.
Из Перми, как только узнали о случившемся, в Добрянку отправилась бригада экстренной медицинской помощи. Вместе с коллегами из добрянской больницы они несколько часов бились в реанимации, пытаясь спасти учительницу. Но чуда не случилось.
Глава города Дмитрий Антонов сразу сообщил о случившемся на своей страничке в соцсети. Он отметил, что больше никто не пострадал, опасности больше нет и не кстати добавил, что учебный процесс решили не приостанавливать. Это вызвало возмущение добрянцев.
— Считаю, что, не прервав на сегодня учебный процесс, эту ситуацию приравняли к заурядной, — прокомментировала это сообщение местная жительница Ольга Зайцева. — Это дети, и в их сознании нападение с ножом на человека в будущем будет восприниматься как ничего особенного. И отношение властей к этому как нечто, не стоящее внимания.
Только после этого до властей начало что-то доходить. Появились призывы сохранять спокойствие, и вскоре глава Добрянки объявил, что первая смена сокращена, а вторая смена в школе отменяется. Бездумная попытка свести публичное убийство уважаемого педагога к рядовому, ничего не значащему инциденту провалилась.
Все расходы на организацию похорон Олеси Багуты администрация Добрянки взяла на себя. Также объявлено о сборе средств для помощи семье погибшей учительницы. Это тоже стало инициативой добрянцев. Многие знали и любили Олесю Петровну и хотят как-нибудь помочь, сделать доброе дело. У нее остался муж и взрослая уже дочь, которая учится в Москве.
Сейчас в Добрянку прибыли многочисленные комиссии. Что они намерены выяснять и кого в итоге накажут, неизвестно. Но система школьной охраны, которую постоянно хотят усилить, тут ни при чем. Воспитание детей, работа с ними, внушение с юных лет понятий, что такое хорошо и что такое плохо, — вот чем надо заниматься в школах. Но, судя по непрекращающимся нападениям с оружием в учебных заведениях, на эту сторону проблемы внимания практически никто не обращает.