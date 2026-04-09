На Камчатке проснулся вулкан: ученые зафиксировали выброс пепла на высоту более 6000 метров

На Камчатке вновь зафиксировали активность вулкана. Об опасности для местных не сообщается. Активность проявил вулкан Шивелуч. Он выбросил пепел на высоту более 6 километров. Так проинформировали в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
В материале отмечается, что высота выброса пепла составила порядка 6600 метров над уровнем моря. Активность зафиксирована вечером 8 апреля (по московскому времени).
«По сейсмическим данным на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс», — сказано в сообщении.
Ранее извержение случилось в марте. Мощный пепловый выброс вновь произошел на вулкане Шивелуч. Столб поднялся на высоту до восьми тысяч метров над уровнем моря. Он двинулся в сторону Берингова моря. Жители поселка Ключи отчетливо услышали взрывы.