На Камчатке проснулся вулкан: ученые зафиксировали выброс пепла на высоту более 6000 метров

На Камчатке вновь зафиксировали активность вулкана. Об опасности для местных не сообщается. Активность проявил вулкан Шивелуч. Он выбросил пепел на высоту более 6 километров. Так проинформировали в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.