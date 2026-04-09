На Камчатке проснулся вулкан: ученые зафиксировали выброс пепла на высоту более 6000 метров

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту более 6 километров.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке вновь зафиксировали активность вулкана. Об опасности для местных не сообщается. Активность проявил вулкан Шивелуч. Он выбросил пепел на высоту более 6 километров. Так проинформировали в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

В материале отмечается, что высота выброса пепла составила порядка 6600 метров над уровнем моря. Активность зафиксирована вечером 8 апреля (по московскому времени).

«По сейсмическим данным на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс», — сказано в сообщении.

Ранее извержение случилось в марте. Мощный пепловый выброс вновь произошел на вулкане Шивелуч. Столб поднялся на высоту до восьми тысяч метров над уровнем моря. Он двинулся в сторону Берингова моря. Жители поселка Ключи отчетливо услышали взрывы.