Верховный суд рассмотрит иск о признании «Мемориала» экстремистской организацией

Международное общественное движение «Мемориал» было учреждено в 1992 году в Москве. В 2016 году оно было внесено в реестр иностранных агентов. 29 декабря 2021 года Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы за нарушения правил деятельности иностранных агентов постановил ликвидировать одноименный правозащитный центр. Позже Верховный суд РФ ликвидировал и международную организацию «Мемориал» за аналогичные правонарушения.