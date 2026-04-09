Верховный суд рассмотрит иск о признании «Мемориала» экстремистской организацией

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России 9 апреля рассмотрит заявление о признании движения «Мемориал» (признано в РФ иноагентом) экстремистской организацией и запрете его деятельности, сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.
«Верховный суд России рассмотрит заявление о признании Международного общественного движения “Мемориал” экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации 9 апреля, заседание в 11:00», — отметили в инстанции. Заседание пройдет в закрытом режиме.
Международное общественное движение «Мемориал» было учреждено в 1992 году в Москве. В 2016 году оно было внесено в реестр иностранных агентов. 29 декабря 2021 года Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы за нарушения правил деятельности иностранных агентов постановил ликвидировать одноименный правозащитный центр. Позже Верховный суд РФ ликвидировал и международную организацию «Мемориал» за аналогичные правонарушения.