Силы ПВО ликвидировали 16 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны за восемь часов сбили 16 украинских БПЛА над российскими регионами, включая Азовское море. Об этом в среду, 8 апреля, сообщило Министерство обороны РФ.
— С 15:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 16 беспилотников ВСУ над Ростовской, Белгородской областями, Крымом и акваторией Азовского моря, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Луганскую Народную Республику. Об этом в тот же день сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его данным, раненых доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь.
Всего за ночь 8 апреля силы ПВО уничтожили над российскими регионами 73 беспилотника.
Днем ранее вражеский дрон атаковал скорую помощь, приехавшую к пострадавшим в школе в селе Великая Знаменка Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки пострадали шесть человек, из них пятеро — дети.