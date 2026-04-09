Силы ПВО ликвидировали 16 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны за восемь часов сбили 16 украинских БПЛА над российскими регионами, включая Азовское море. Об этом в среду, 8 апреля, сообщило Министерство обороны РФ.

— С 15:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 16 беспилотников ВСУ над Ростовской, Белгородской областями, Крымом и акваторией Азовского моря, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Луганскую Народную Республику. Об этом в тот же день сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его данным, раненых доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Всего за ночь 8 апреля силы ПВО уничтожили над российскими регионами 73 беспилотника.

Днем ранее вражеский дрон атаковал скорую помощь, приехавшую к пострадавшим в школе в селе Великая Знаменка Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки пострадали шесть человек, из них пятеро — дети.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше