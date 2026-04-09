Света не будет 15 часов: На Украине вводят массовые отключения электроэнергии

Для промышленных потребителей с 7 утра до 11 вечера введут графики ограничения мощности. Для всех остальных — с 7 утра до 10 вечера почасовые отключения. То есть фактически весь день каждый час.
Причина, по данным компании, банальна — повреждённые энергообъекты. Какие именно и в каком состоянии, в «Укрэнерго» уточнять не стали.
Ранее Life.ru писал, что перебои с электричеством уже начались на западе Украины. В Хмельницкой области после взрывов во время воздушной тревоги пропал свет. Глава областной администрации подтвердил сбои, но деталей о масштабах разрушений не привёл.
