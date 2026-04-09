Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Света не будет 15 часов: На Украине вводят массовые отключения электроэнергии

Вся Украина останется без света. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» официально объявила, что с 9 апреля по всей стране вводят массовые отключения электроэнергии.

Источник: Life.ru

Для промышленных потребителей с 7 утра до 11 вечера введут графики ограничения мощности. Для всех остальных — с 7 утра до 10 вечера почасовые отключения. То есть фактически весь день каждый час.

Причина, по данным компании, банальна — повреждённые энергообъекты. Какие именно и в каком состоянии, в «Укрэнерго» уточнять не стали.

Ранее Life.ru писал, что перебои с электричеством уже начались на западе Украины. В Хмельницкой области после взрывов во время воздушной тревоги пропал свет. Глава областной администрации подтвердил сбои, но деталей о масштабах разрушений не привёл.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.