Россиян предупредили об опасных пасхальных открытках

«Мошенники рассылают россиянам фишинговые “открытки” и вирусный контент в преддверии Пасхи», — рассказали там.
При этом мошенники рассылают такие «открытки» в предложениях присоединиться к конкурсам на пасхальную тематику, в сборах на пожертвования или даже в предложениях купить кулич.
Кроме того, злоумышленники маскируют вирусы под ссылки на якобы ожидающиеся «эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя» или «прямые эфиры с Благодатным огнем», рассказали в «Мошеловке».
Там посоветовали не переходить по ссылкам от неизвестных источников на такие «трансляции», а пользоваться только официальными каналами.