Mash: В Ростове-на-Дону 27-летняя женщина скончалась после родов

В Ростове-на-Дону 27-летняя женщина умерла после родов. Ее родственники обвинили в произошедшем врачей. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил Telegram-канал Don Mash.
— По словам родных женщины, она рожала в роддоме на Первомайской улице в Новочеркасске. Беременной якобы четыре раза кололи эпидуральную анестезию. После первого укола она пожаловалась на сильные боли и дрожь в ногах. После третьей процедуры анестезиолог сказал, что ввел максимально допустимое количество препарата. После четвертого укола у женщины начались судороги, — говорится в публикации.
Уточняется, что после этого пациентка впала в кому.
Медики провели кесарево сечение и спали ребенка, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в перинатальный центр Ростова. Там она умерла.
В одной из больниц Северной Осетии врачи якобы перепутали раковую опухоль с вросшим ногтем и на протяжении шести месяцев, вплоть до смерти пациента, лечили его от гнойного воспаления вместо онкологии. Об этом 2 апреля сообщил Telegram-канал Mash. Умершим пациентом, по информации канала, является 57-летний Аслан Д.