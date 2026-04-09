В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА погиб человек

КРАСНОДАР, 9 апреля. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате атаки беспилотников в поселке Саук-Дере Краснодарского края. Во время падения обломков БПЛА он находился на балконе многоэтажки, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Источник: РИА "Новости"

«В Краснодарском крае этой ночью отражают очередную атаку беспилотников. К сожалению, есть погибший. В поселке Саук-Дере Крымского района обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Администрация района окажет семье всю необходимую помощь», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, фрагменты уничтоженных беспилотников также упали в поле в пригороде Крымска, на территорию одного из предприятий региона и нескольких улицах в селе Молдаванское.

