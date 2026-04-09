ФСБ задержала жителя Приморья за финансирование ВСУ

Ему грозит пожизненное — инкриминируют госизмену и финансирование терроризма.

Источник: PrimaMedia.ru

УФСБ России по Приморскому краю пресекла противоправную деятельность гражданина 1998 года рождения. Ему предъявлены обвинения по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма») и статье 275 УК РФ («Государственная измена»), сообщила пресс-служба Антитеррористической комиссии Приморья.

«Мужчина неоднократно приобретал виртуальную валюту иностранных интернет-мессенджеров, которую отправлял на приобретение экипировки и средств поражения вооруженным подразделениям Украины», — говорится в сообщении.

Задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по делу продолжаются. Согласно Уголовному кодексу РФ, подобные преступления наказываются лишением свободы вплоть до пожизненного.

Напомним, ФСБ задержала в Приморье гражданина, подозреваемого в передаче секретной информации украинской разведке.