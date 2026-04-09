ФСБ задержала жителя Приморья за финансирование ВСУ

УФСБ России по Приморскому краю пресекла противоправную деятельность гражданина 1998 года рождения. Ему предъявлены обвинения по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма») и статье 275 УК РФ («Государственная измена»), сообщила пресс-служба Антитеррористической комиссии Приморья.
«Мужчина неоднократно приобретал виртуальную валюту иностранных интернет-мессенджеров, которую отправлял на приобретение экипировки и средств поражения вооруженным подразделениям Украины», — говорится в сообщении.
Задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по делу продолжаются. Согласно Уголовному кодексу РФ, подобные преступления наказываются лишением свободы вплоть до пожизненного.
