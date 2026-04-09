Во Владивостоке школьник на электросамокате попал в ДТП

ДТП произошло утром 8 апреля в районе дома № 37 на проспекте Красного Знамени. Школьник не спешился и пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со стороны Партизанского проспекта в направлении проспекта Острякова. В этот момент в него въехал автомобиль Toyota RAV4, приближавшийся справа.
В результате столкновения травмы получил водитель электросамоката. Ребёнку оказали медицинскую помощь, назначили амбулаторное лечение. По факту происшествия составлены административные материалы по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью»). Назначен ряд исследований, по итогам которых примут законное решение.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает: при пересечении дороги по пешеходному переходу водители средств индивидуальной мобильности обязаны спешиваться. Игнорирование этого правила создаёт аварийные ситуации и ставит под угрозу жизнь и здоровье как самих пользователей СИМ, так и других участников движения.