Во Владивостоке школьник на электросамокате попал в ДТП

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает: при пересечении дороги по пешеходному переходу водители средств индивидуальной мобильности обязаны спешиваться. Игнорирование этого правила создаёт аварийные ситуации и ставит под угрозу жизнь и здоровье как самих пользователей СИМ, так и других участников движения.