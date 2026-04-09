Дрон убил стоявшего на балконе мужчину в Краснодарском крае

«В посёлке Саук-Дере Крымского района обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома», — написал он в Telegram-канале.
Фрагменты сбитых беспилотников также упали в поле неподалёку от Крымска. Ещё части дрона нашли на территории одного из предприятий. Несколько обломков обнаружили по разным адресам в селе Молдаванское. Во всех остальных случаях пострадавших и разрушений нет.
Власти просят жителей соблюдать меры безопасности. Не выходите на улицу и не подходите к окнам во время угрозы атаки БПЛА.
Ранее взорвавшийся дрон ранил мужчину в Белгородской области. Пострадавший получил осколочные ранения лица и кисти, а также баротравму. Мужчина смог сам добраться до районной больницы.
