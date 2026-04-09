Ливан объявили 9 апреля днем траура в память о жертвах израильских ударов

Власти Ливана объявили 9 апреля днем национального траура в связи с многочисленными жертвами, вызванными ударами со стороны Израиля. Соответствующее решение было принято на фоне тяжелых последствий для мирного населения.
По официальным данным, в результате атак погибли и пострадали сотни граждан. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и стала поводом для общенационального скорбного дня.
В рамках траура в стране будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. Власти подчеркнули, что этот день посвящен памяти погибших и поддержке пострадавших.
Ранее сообщалось, что число погибших в Ливане после серии израильских ударов достигло 254 человек, ранения получили 1165 граждан.