Ливан объявили 9 апреля днем траура в память о жертвах израильских ударов

Власти Ливана объявили 9 апреля днем национального траура в связи с гибелью сотен граждан от израильских ударов.

Источник: Аргументы и факты

Власти Ливана объявили 9 апреля днем национального траура в связи с многочисленными жертвами, вызванными ударами со стороны Израиля. Соответствующее решение было принято на фоне тяжелых последствий для мирного населения.

По официальным данным, в результате атак погибли и пострадали сотни граждан. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и стала поводом для общенационального скорбного дня.

В рамках траура в стране будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. Власти подчеркнули, что этот день посвящен памяти погибших и поддержке пострадавших.

Ранее сообщалось, что число погибших в Ливане после серии израильских ударов достигло 254 человек, ранения получили 1165 граждан.