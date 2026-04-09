Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб из-за атаки беспилотника ВСУ в Краснодарском крае

Мужчина погиб в результате атаки украинских дронов в поселке Саук-Дере Краснодарского края. Во время падения обломков беспилотника он находился на балконе многоэтажного дома. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

— В Краснодарском крае отражают очередную атаку БПЛА. К сожалению, есть погибший. В поселке Саук-Дере Крымского района обломками беспилотника убило мужчину, который находился на балконе многоквартирного дома. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего, — написал он в Telegram-канале.

Администрация района окажет семье необходимую помощь, добавил глава края.

Силы противовоздушной обороны за восемь часов сбили 16 украинских БПЛА над российскими регионами, включая Азовское море. Об этом 8 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Луганскую Народную Республику. Об этом в тот же день сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его данным, раненых доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
