Мужчина погиб из-за атаки беспилотника ВСУ в Краснодарском крае

Мужчина погиб в результате атаки украинских дронов в поселке Саук-Дере Краснодарского края. Во время падения обломков беспилотника он находился на балконе многоэтажного дома. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
— В Краснодарском крае отражают очередную атаку БПЛА. К сожалению, есть погибший. В поселке Саук-Дере Крымского района обломками беспилотника убило мужчину, который находился на балконе многоквартирного дома. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего, — написал он в Telegram-канале.
Администрация района окажет семье необходимую помощь, добавил глава края.
Силы противовоздушной обороны за восемь часов сбили 16 украинских БПЛА над российскими регионами, включая Азовское море. Об этом 8 апреля сообщило Министерство обороны РФ.
Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Луганскую Народную Республику. Об этом в тот же день сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его данным, раненых доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь.