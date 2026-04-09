В 10 раз снизилось количество зафиксированных нарушений правил стоянки в центре Хабаровска

Таких результатов добились благодаря внедрению отечественного мобильного комплекса автоматической фото‑ и видеофиксации «Кордон про М». Поручение о своевременной установке камер для регистрации нарушений ПДД ранее давал губернатор Дмитрий Демешин. Система устанавливается на борту специализированного транспортного средства, которое дважды проезжает по заданному маршруту. Если автомобиль, оставленный в зоне действия знаков остановка/стоянка запрещена, находится на месте более […]

Таких результатов добились благодаря внедрению отечественного мобильного комплекса автоматической фото‑ и видеофиксации «Кордон про М». Поручение о своевременной установке камер для регистрации нарушений ПДД ранее давал губернатор Дмитрий Демешин.

Система устанавливается на борту специализированного транспортного средства, которое дважды проезжает по заданному маршруту. Если автомобиль, оставленный в зоне действия знаков остановка/стоянка запрещена, находится на месте более 5 минут, то система фиксирует факт нарушения и отправляет данные в ГИБДД.

«Наша задача не штрафовать водителей, а увеличить пропускную способность транспортных средств, увеличить скорость движения общественного транспорта и экстренных служб, в том числе, при неблагоприятных погодных условиях увеличить скорость уборки дорог», — объяснил заместитель начальника хабаровского управления автомобильных дорог Дмитрий Мельник.