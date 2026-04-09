Студентку-китаянку после ДТП у границы привезли во Владивосток вертолётом

После лечения в краевой больнице врачи приняли решение о продолжении реабилитации девушки в Китае.

Источник: Аргументы и факты

21‑летнюю китайскую студентку Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), пострадавшую в ДТП с микроавтобусом недалеко от российско‑китайской границы в марте, доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2 санитарным вертолётом Ми‑8.

О произошедшем рассказал Telegram‑канал «Минздрав Приморья», уточнив, что транспортировку организовала бригада Территориального центра медицины катастроф.

По данным краевого минздрава, изначально пострадавшая была доставлена в Пограничной районной больнице, откуда её эвакуировали воздушным судном для оказания специализированной помощи во Владивостоке. В стационаре врачи применили метод скелетного вытяжения для снижения нагрузки на тазобедренные суставы, что привело к улучшению её состояния.

После стабилизации пациентки медики приняли решение о дальнейшем лечении девушки на родине и подготовили медицинскую эвакуацию в Китай. Пациентку на реанимобиле доставили к пункту пропуска «Сосновая Падь», где на нейтральной территории передали бригаде китайских специалистов для продолжения терапии.

Через некоторое время сокурсница пострадавшей связалась с врачами и передала слова благодарности от семьи и близких девушки, отметив, что она постепенно восстанавливается после перенесённых травм.