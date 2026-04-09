Главу УК на Камчатке будут судить после гибели женщины от падения снега с крыши

Генерального директора управляющей компании «Актив» в Петропавловске-Камчатском будут судить по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Из-за бездействия главы УК с нечищеной крыши дома на остановку сошел снег, стоявшая там женщина погибла. Об этом сообщили в четверг, 9 апреля, в СУ СК РФ по региону.