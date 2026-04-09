Главу УК на Камчатке будут судить после гибели женщины от падения снега с крыши

Генерального директора управляющей компании «Актив» в Петропавловске-Камчатском будут судить по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Из-за бездействия главы УК с нечищеной крыши дома на остановку сошел снег, стоявшая там женщина погибла. Об этом сообщили в четверг, 9 апреля, в СУ СК РФ по региону.
— С 1 ноября 2025 года по 17 марта 2026 года гендиректор УК, желая сэкономить, ни разу не организовал очистку кровли дома № 38 по улице Советской. На крыше площадью 430 квадратных метров скопился сугроб высотой один метр. Ограничение доступа к прилегающей к дому территории также не было выставлено, — сказано в мессенджере MAX ведомства.
Уточняется, что в результате бездействия главы УК 17 марта произошел неконтролируемый сход снежно-ледяной массы с крыши дома на остановку общественного транспорта. Находившаяся там 54-летняя женщина получила множественные травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на месте происшествия.
Обвиняемый сотрудничал со следствием, по ходатайству следователя он был арестован.
В настоящее время дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
Исполнительного директора управляющей компании в Красногорске по фамилии Шпунт арестовали по делу о гибели пожилой женщины, на которую упал снег с крыши жилого дома. Пенсионерка умерла в больнице от полученных травм. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.