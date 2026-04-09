В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников

В Краснодарском крае в ночное время была отражена очередная атака беспилотников. В результате происшествия есть погибший — в поселке Саук-Дере Крымского района мужчина получил смертельные травмы от обломков дрона, находясь на балконе жилого дома. Об этом сообщает Оперштаб Краснодарского края.
Также фрагменты сбитых беспилотников были обнаружены в поле на окраине Крымска и на территории одного из предприятий. Кроме того, отдельные части упали в районе нескольких улиц в селе Молдаванское, однако в этих случаях обошлось без жертв и серьезных разрушений.
Власти призвали жителей строго соблюдать меры безопасности при угрозе атак. Гражданам рекомендуют не покидать помещения, избегать нахождения у окон и внимательно следить за официальными уведомлениями.
Ранее украинские военные осуществили масштабную атаку беспилотников на Луганск. В результате три человека получили травмы, также были повреждены жилые здания.