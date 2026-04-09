В Сумской области Украины прогремели взрывы

Взрывы произошли в Сумской области, информирует телеканал «Общественное».
«В Ахтырке в Сумской области слышали два взрыва», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, вечером в четверг взрывы прогремели в Сумах.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
В марте координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Сумской области нанесены удары по скоплениям украинских боевиков и их техники. По его словам, подразделения Вооружённых сил Украины попали под удар под Ахтыркой.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА украинских войск, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.