Житель Хабаровского края незаконно хранил 92 патрона

В районе имени Лазо за незаконное хранение боеприпасов полицейские задержали 43-летнего жителя поселка Мухен, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В сарае на территории его дома изъяли 92 пригодных для использования спортивно-охотничьих патрона калибра 5,6 мм. По словам жителя, боеприпасы перешли ему по наследству от умершего родственника.
— Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Патроны помещены на ответственное хранение и будут уничтожены после решения суда, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
