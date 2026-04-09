Обвал дороги произошёл на автотрассе Новый Ургал — Чекунда

На время восстановительных работ движение по этому направлению перекрыли.

Источник: Хабаровский край сегодня

Обрушение дорожного полотна произошло на участке пути Новый Ургал — Чекунда. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», движение здесь временно перекрыли.

— На маршруте Новый Ургал — Чекунда возникли временные сложности — было выявлено два участка с наледью и один участок с обвалом почвы. Для восстановления участка дороги с сегодняшнего дня, 9 апреля, дорожное движение по маршруту будет полностью перекрыто, — проинформировал глава Верхнебуреинского района Антон Харин.

Жителей попросили на время работ не планировать поездки в этот район. На участок уже доставлена техника, устранить возникшую проблему планируют в ближайшее время. Глава района взял на личный контроль процесс восстановления проезда.