ФБР задержало экс-военного по подозрению в передаче СМИ секретных данных

В США задержан бывший сотрудник командования специальных операций вооружённых сил по подозрению в передаче секретной информации СМИ.

Источник: Аргументы и факты

В США задержан бывший сотрудник командования специальных операций вооружённых сил по подозрению в передаче секретной информации представителю СМИ. Об этом сообщил глава ФБР Кэш Патель, отметив, что операция была проведена совместно с другими ведомствами.

Подробности переданных данных и личность получателя не раскрываются. При этом ранее Дональд Трамп выступал с жёсткими заявлениями в адрес журналиста, опубликовавшего сведения о спасении пилота сбитого истребителя, требуя раскрытия источника информации.

Позднее Министерство юстиции США уточнило, что подозреваемой является 40-летняя Кортни Уильямс. По версии следствия, в период с 2022 по 2025 год она передавала конфиденциальные сведения журналисту, а также распространяла подобную информацию через социальные сети.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Центральное разведывательное управление инициировало проверку его деятельности и рассматривает возможность возбуждения против него уголовного дела.

