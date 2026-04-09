ФБР задержало экс-военного по подозрению в передаче СМИ секретных данных

Подробности переданных данных и личность получателя не раскрываются. При этом ранее Дональд Трамп выступал с жёсткими заявлениями в адрес журналиста, опубликовавшего сведения о спасении пилота сбитого истребителя, требуя раскрытия источника информации.
Позднее Министерство юстиции США уточнило, что подозреваемой является 40-летняя Кортни Уильямс. По версии следствия, в период с 2022 по 2025 год она передавала конфиденциальные сведения журналисту, а также распространяла подобную информацию через социальные сети.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Центральное разведывательное управление инициировало проверку его деятельности и рассматривает возможность возбуждения против него уголовного дела.