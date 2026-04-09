Более 50 мертвых лягушек бросили браконьеры на берегу моря во Владивостоке

В Приморском крае этот вид начинает размножаться в апреле: лягушки выходят с мест зимовки и направляются к небольшим стоячим водоёмам, где откладывают икру. Именно в этот период браконьеры начинают массово отлавливать самок для нелегального вывоза в Китай. Этих земноводных используют для приготовления лекарственных препаратов в восточной медицине. По мнению специалиста, найденных на Кунгасном амфибий, скорее всего, выбросили после того, как во время перевозки лягушки погибли и покупатель отказался от партии.