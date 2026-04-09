Более 50 мертвых лягушек бросили браконьеры на берегу моря во Владивостоке

В начале апреля на мысе Кунгасном во Владивостоке нашли больше полусотни мёртвых самок дальневосточной лягушки. Учёные считают, что это добыча браконьеров, которые готовили амфибий к нелегальной продаже в Китай. Земноводных, вероятно, выбросили после срыва сделки или их гибели при перевозке, пишут «Новости Владивостока на VL.ru».
Лягушек на берегу заметили местные жители 5 апреля, после чего на место выехали специалисты Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН. На стометровом отрезке побережья они насчитали 55 взрослых самок дальневосточной лягушки и допустили, что изначально их могло быть больше, так как за сутки часть могли растащить или расклевать птицы.
Учёные обратили внимание, что среди мёртвых лягушек были только половозрелые самки, поэтому версию естественной гибели во время сезонной миграции к местам размножения отвергли.
В Приморском крае этот вид начинает размножаться в апреле: лягушки выходят с мест зимовки и направляются к небольшим стоячим водоёмам, где откладывают икру. Именно в этот период браконьеры начинают массово отлавливать самок для нелегального вывоза в Китай. Этих земноводных используют для приготовления лекарственных препаратов в восточной медицине. По мнению специалиста, найденных на Кунгасном амфибий, скорее всего, выбросили после того, как во время перевозки лягушки погибли и покупатель отказался от партии.
В ФНЦ биоразнообразия подчёркивают, что дальневосточная лягушка играет заметную роль в лесных экосистемах юга Дальнего Востока. В кедрово-широколиственных лесах Сихотэ-Алиня популяции этого вида способны уничтожать до 20 килограммов беспозвоночных на один гектар и вместе с птицами помогают сдерживать вспышки численности насекомых-вредителей. Лягушки служат кормом для рыб, рептилий, птиц и млекопитающих, и, как отмечают учёные, сокращение их природных популяций может привести к нарушению экологического баланса в природных сообществах региона.