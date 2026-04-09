Блокировка карты и шесть лет тюрьмы: чем грозит перевод от незнакомца

Перевод денег на карту от незнакомого человека может стать причиной блокировки счетов и уголовного расследования, предупреждает адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.
Он напомнил, что якобы случайный перевод может быть не ошибкой, а частью хитрого плана. Мошенники таким способом вовлекают граждан в свои схемы. Если отправить кому-либо или обналичить деньги, полученные от неизвестного лица, то доказать невиновность будет сложно, отметил юрист.
«Если на ваш счёт поступил перевод от жертвы мошенников, а потом вы эти деньги куда-то отправили или обналичили — вы звено преступной цепочки. По обновлённой статье 187 УК РФ за это грозит до шести лет лишения свободы», — объяснил Григориади.
В такой ситуации нужно сразу обратиться в банк и вернуть деньги отправителю, посоветовал эксперт в беседе с «Прайм».