Байкер, в погоне за которым погиб инспектор ДПС Приморья, не признал вину

По факту автокатастрофы 26 марта 2026 года, в которой один полицейский погиб, а второй получил тяжёлые травмы, расследуется уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Патруль преследовал мотоциклиста, не реагировавшего на требования об остановке транспортного средства, по федеральной трассе «Уссури», и в ходе погони полицейский автомобиль врезался в грузовик, отлетев в леерное ограждение.
Пока идёт расследование, байкера отправили под административный арест на 14 суток по решению Надеждинского районного суда, назначив ему наказание по административной статье о неповиновении сотруднику полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Мотоциклист утверждал, что патруль преследовал его незаконно, а сигналов об остановке мужчина якобы не слышал из-за шума в шлеме. В судебном заседании вину он не признал.
Стаж управления мототранспортом виновника ДТП составляет 18 лет. За 2024−2025 год мужчина накопил 73 штрафа за превышение допустимой скорости движения, в 2026 году — ещё два, в общей сложности к административной ответственности за лихачество на трассах и неуплату штрафов его привлекали, по данным полиции Приморья, 93 раза. После задержания 26 марта составили на него ещё 44 протокола за неисполнение штрафных санкций.