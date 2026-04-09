Суд в Хабаровске не стал лишать выплат отца и брата погибшего участника СВО

В Хабаровске суд не стал лишать выплат отца и брата погибшего участника СВО: военнослужащий жил отдельно, но отношения с семьей поддерживал, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В суд с иском о лишении права на выплаты обратилась сестра военного. Она указала, что отец якобы жил отдельно от семьи, не платил своевременно алименты и отношения с ребёнком не поддерживал, как и его сводный брат, а воспитанием мальчика занималась она.
В суде ответчики опровергли доводы: отец заботился о старшем сыне, а после его гибели лично перевез тело к месту захоронения и за свой счет организовал похороны, а брат поддерживал с ним отношения.
— Выслушав стороны, изучив доказательства суд пришел к выводу о необходимости отказа в удовлетворении исковых требований, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
