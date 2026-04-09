Житель Приморья предстанет перед судом за слежку за супругом клиентки

Следователи закончили разбирательство по уголовному делу о незаконном сборе сведений о частной жизни. Перед законом предстанет местный житель, который взялся тайно следить за человеком. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
История началась в сентябре 2025 года. К 51-летнему приморцу обратилась жительница другого города и предложила собрать информацию о частной жизни ее супруга. Мужчина согласился на эту сделку. Он заранее купил специальное устройство, которое предназначено для контроля за перемещением транспорта. Этот небольшой трекер приморец установил прямо на автомобиль мужа заказчицы.
«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в СКР по Приморскому краю.
Оперативное сопровождение всей этой работы осуществляли сотрудники УМВД России по Приморскому краю.