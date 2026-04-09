За попытку сбыта наркотиков колумбийца оставили в СИЗО в Приморье

Адвокат 25-летнего иностранца не смог обжаловать арест своего клиента.

Приморский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника гражданина Колумбии. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. Иностранец останется под стражей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Защита 25-летнего уроженца города Буэнавентура пыталась оспорить постановление Первомайского районного суда Владивостока от 23 марта 2026 года. Адвокат надеялся отменить решение о заключении иностранца под стражу. Однако судебная коллегия признала вынесенный вердикт законным и обоснованным.

«Уголовная коллегия Приморского краевого суда отклонила апелляционную жалобу адвоката гражданина Колумбии», — рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Сейчас мужчина продолжает находиться в следственном изоляторе до завершения всех необходимых разбирательств.