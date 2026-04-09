Shot: Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара и Северском районе края

Серия взрывов прозвучала в пригороде Краснодара и Северском районе края. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку по украинским дронам. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что минимум семь взрывов было слышно в южной части Краснодара, в нескольких населенных пунктах Северского района и рядом с поселком Яблоновский. Также местные утверждают, что видели яркие вспышки в небе и слышали звук мотора. По предварительной информации, ПВО работает по беспилотникам ВСУ, — сказано в публикации.
В хуторе Меккерстук Крымского района дрон упал на частный дом. Здание получило серьезные повреждения. Проживающая в доме семья переехала к родственникам, говорится в посте.
Мужчина погиб в результате атаки украинских БПЛА в поселке Саук-Дере Краснодарского края. Во время падения обломков беспилотника он находился на балконе многоэтажного дома. Об этом в ту же ночь сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Администрация района окажет семье необходимую помощь, добавил глава края.