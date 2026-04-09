IRIB: плакаты в поддержку Ливана были размещены на станциях метро Тегерана

Как сообщил мэр Тегерана Алиреза Закани, такие материалы размещены в разных частях метрополитена и направлены на выражение солидарности с населением Ливана. Кампания призвана продемонстрировать поддержку в условиях напряжённой ситуации в регионе.
Власти города подчеркнули, что подобные шаги отражают позицию иранской стороны по происходящим событиям и направлены на формирование общественной поддержки пострадавших.
Ранее власти Ливана объявили 9 апреля днем национального траура в связи с многочисленными жертвами, вызванными ударами со стороны Израиля.