IRIB: плакаты в поддержку Ливана были размещены на станциях метро Тегерана

Плакаты в поддержку Ливана после ударов Израиля по его территории были размещены на разных станциях метро Тегерана.

Источник: Аргументы и факты

В столице Ирана на станциях метро появились плакаты в поддержку Ливана на фоне недавних ударов Израиля, несмотря на действующие договорённости о перемирии между США и Ираном. Инициатива была реализована по решению городских властей.

Как сообщил мэр Тегерана Алиреза Закани, такие материалы размещены в разных частях метрополитена и направлены на выражение солидарности с населением Ливана. Кампания призвана продемонстрировать поддержку в условиях напряжённой ситуации в регионе.

Власти города подчеркнули, что подобные шаги отражают позицию иранской стороны по происходящим событиям и направлены на формирование общественной поддержки пострадавших.

Ранее власти Ливана объявили 9 апреля днем национального траура в связи с многочисленными жертвами, вызванными ударами со стороны Израиля.