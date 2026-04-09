В Атырауской области запретили ввоз и вывоз скота в другие регионы

В Атырауской области В Исатайском и Курмангазинском районах у 6 тысячи коров выявили вирусное заболевание. Шесть из них умерли, сообщает телеканал КТК.

У коров наблюдалось слюнотечение, язвы и поражения слизистой рта. Были взята анализы и поставлен диагноз инфекционный ринотрахеит.

«В соответствии с этим, сейчас проводятся лечебные мероприятия. В Исатайском и Курмангазинском районах на сегодняшний день выздоровело 80% поголовья, лечение проводится примерно у 500 голов. В целом внутри области разрешено перемещение скота, однако ввоз и вывоз из соседних регионов пока запрещен», — отметил руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области Амангельды Саламат.

Ранее «Курсив» писал, что в Астане остановили фуру с более чем 6 тоннами нелегального мяса. «Установлено, что мясная продукция перевозилась без сопроводительных документов и обязательных ветеринарных клейм, подтверждающих ее безопасность», — сообщили в полиции.

Владельцем груза оказался 48-летний мужчина. Его привлекли к ответственности за нарушение ветеринарных требований.

Изъятое мясо направлено на экспертизу. По факту проводится проверка.