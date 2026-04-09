За сутки на пожарах в Красноярском крае спасли 22 жителя

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 19 пожаров. Было спасено 22 человека, один погиб.
Днем поступило сообщение о возгорании в магазине в поселке Нижний Ингаш. Самостоятельно эвакуировались трое, никто не пострадал. Площадь пожара составила 500 квадратов. Причина — короткое замыкание электропроводки.
Из-за короткого замыкания в светильнике произошел пожар в учебном заведении на проспекте Мира в Красноярске. До приезда пожарных эвакуировались 47 человек, четырех спасли звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам.
А в Норильске жительница погибла на пожаре на улице Комсомольская. Вечером горела квартира на пятом этаже, огонь повредил домашние вещи и мебель.
Звеном газодымозащитной службы была обнаружена погибшая и спасен мужчина. Причина случившегося устанавливается.