Правоохранители опровергли покупку прокурором фитнес-марафона у Лерчек

Информация о том, что одна из представителей государственного обвинения по уголовному делу блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) ранее покупала у подсудимой ее фитнес-марафон не является достоверной. Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в правоохранительные органах.

— Распространяемая в СМИ информация об отстранении от участия в уголовном деле Чекалиных в суде одного из прокуроров якобы в связи с покупкой гособвинителем курсов по фитнесу у подсудимой не соответствует действительности, — цитирует ТАСС собеседника.

Также отмечается, что сама прокурор Светлана Тарасова во время судебного заседания по делу блогерши опровергла информацию о том, что кто-то из представителей надзорного ведомства или правоохранительных органов «нуждается в каких-либо марафонах или курсах блогеров».

Ранее корреспондент Telegram-канала Shot сообщил, что прокурора в деле Чекалиных о выводе денег за рубеж едва не отстранили от дела из-за того, что она, по словам адвоката, приобретала фитнес-марафон у Лерчек.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства адвоката. При этом было указано, что защита должна самостоятельно доказать факт покупки прокурором курсов, если считает это основанием для отвода.

Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
Читать дальше