Правоохранители опровергли покупку прокурором фитнес-марафона у Лерчек

Информация о том, что одна из представителей государственного обвинения по уголовному делу блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) ранее покупала у подсудимой ее фитнес-марафон не является достоверной. Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в правоохранительные органах.
— Распространяемая в СМИ информация об отстранении от участия в уголовном деле Чекалиных в суде одного из прокуроров якобы в связи с покупкой гособвинителем курсов по фитнесу у подсудимой не соответствует действительности, — цитирует ТАСС собеседника.
Также отмечается, что сама прокурор Светлана Тарасова во время судебного заседания по делу блогерши опровергла информацию о том, что кто-то из представителей надзорного ведомства или правоохранительных органов «нуждается в каких-либо марафонах или курсах блогеров».
Ранее корреспондент Telegram-канала Shot сообщил, что прокурора в деле Чекалиных о выводе денег за рубеж едва не отстранили от дела из-за того, что она, по словам адвоката, приобретала фитнес-марафон у Лерчек.
Судья отказал в удовлетворении ходатайства адвоката. При этом было указано, что защита должна самостоятельно доказать факт покупки прокурором курсов, если считает это основанием для отвода.