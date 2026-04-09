В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения

«Аэропорты Краснодара (“Пашковский”) и Геленджика. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара и Геленджика сняты, сообщает Росавиация.
