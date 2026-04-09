Землетрясение произошло в Алматинской области

Двухбалльные толчки ощутили в селе Курты.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 9 апр — Sputnik. Сеть сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС Казахстана зарегистрировала землетрясение 8 апреля в 22:55 часов по времени Астаны (17:55 по Гринвичу).

«Эпицентр расположен в 117 км на северо-запад от Алматы на территории Казахстана (Алматинская область, Илийский район)», — говорится в сообщении.

По данным Центра данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра, магнитуда составила 4,1. Энергетический класс 9,4. Глубина залегания источника — 8 км.

Спасатели отметили, что землетрясение 2 балла ощутили в селе Курты Алматинской области.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, добавили в МЧС.