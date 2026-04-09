Мужчина отравился продуктами горения во время пожара в квартире в Сатпаеве

Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Ерденова — пожар вспыхнул на пятом этаже. На место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС.
«По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение в квартире. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, организована разведка и начаты работы по тушению», — сообщили в ведомстве.
В ходе проведения спасательных работ из горящей квартиры был спасен хозяин. С отравлением продуктами горения он госпитализирован.
Помимо этого, из соседней квартиры с помощью автолестницы спасены четыре ребенка.