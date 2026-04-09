Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина отравился продуктами горения во время пожара в квартире в Сатпаеве

Пожар произошел в жилом доме в Сатпаеве пострадал хозяин квартиры, где случилось возгорание. Из здания также спасли четверых детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Ерденова — пожар вспыхнул на пятом этаже. На место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС.

«По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение в квартире. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, организована разведка и начаты работы по тушению», — сообщили в ведомстве.

В ходе проведения спасательных работ из горящей квартиры был спасен хозяин. С отравлением продуктами горения он госпитализирован.

Помимо этого, из соседней квартиры с помощью автолестницы спасены четыре ребенка.