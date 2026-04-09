Al Jazeera: не менее 254 человек погибли после атаки Израиля на Ливан

В результате израильского удара по территории Ливана число погибших достигло как минимум 254 человек, еще более тысячи получили ранения. Масштабы последствий свидетельствуют о значительных потерях среди мирного населения.
Среди жертв оказались представители медиа: погибла радиоведущая Гада Дайех, а также сотрудница телеканала Al-Manar Сузан Халил.
Обстановка в стране остается напряженной, а последствия атаки продолжают уточняться. Медицинские службы и спасатели оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия разрушений.
Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека резко отреагировало на удары израильских вооружённых сил по территории Ливана, охарактеризовав последствия как ужасающие.