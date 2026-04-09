Хабаровский край готовится к пожарам и паводкам

Пожары и паводки — в весенней повестке Хабаровского края. Власти и экстренные службы начинают готовиться к сезону и строить прогнозы этих ежегодных проблем заранее. Просчитываются силы, средства, возможные риски. Вопросам безопасности в сезон пожаров и паводков был посвящен брифинг, в котором приняли участие представители ответственных структур и ведомств.
Первые три ландшафтных возгорания уже ликвидированы на юге края. Сейчас в регионе испытывают три беспилотника самолетного типа, которые осуществляют мониторинг ситуации. Все они местного производства. Всего же ведомство закупило 48 беспилотников — их сейчас тестируют.
Также к началу пожароопасного сезона муниципалитеты обновили свыше 400 километров минерализованных полос. Одновременно идет подготовка и к весеннему половодью. На некоторых реках для профилактики заторов провели подрыв льда. Помимо этого, специалисты провели весеннюю очистку русел рек — от мусора, упавших деревьев, всего, что может спровоцировать разлив воды.